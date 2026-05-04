Erfolgreicher Abschluss der Post KV Gehaltsverhandlungen 2026

In der dritten Verhandlungsrunde am 28. April 2026 konnte die Gewerkschaft der Post‑ und Fernmeldebediensteten (GPF) eine erfolgreiche Einigung mit dem Vorstand der Österreichischen Post AG erzielen. Durch den konsequenten Einsatz der GPF werden die Gehälter aller Beschäftigten, einschließlich der Lehrlinge, ab 15. September 2026 um 3 % erhöht. Auch die Nebengebühren und Zulagen steigen ab 1. Oktober 2026 um 3 %.

Damit konnte eines der zentralen Ziele der Verhandlungen erreicht werden, eine faire, einheitliche prozentuelle Erhöhung für alle Mitglieder, die alle Einkommensgruppen gleichermaßen berücksichtigt. Darüber hinaus ist es der GPF gelungen, für neu eintretende KV‑Neu‑Mitarbeiter in der Paketzustellung ein dynamisches, leistungsbezogenes Entgeltmodell auf kollektivvertraglicher Basis zu vereinbaren.

Dieses Modell schafft transparente und faire Rahmenbedingungen und eröffnet zusätzlich Perspektiven für die Schaffung von 200 bis 300 neuen Arbeitsplätzen innerhalb der nächsten zwölf Monate.

Dieses Ergebnis ist ein klarer Erfolg der GPF und unterstreicht ihre Verhandlungsstärke und Verantwortung gegenüber ihren Mitgliedern.

Die GPF zeigt damit einmal mehr, dass sie die Interessen der Beschäftigten wirksam vertritt und konkrete Verbesserungen durchsetzt.