Gewerkschaftsrechte sind Menschenrechte

In Belarus geht das Regime Lukaschenko gezielt gegen unabhängige Gewerkschaften vor: freie Gewerkschaften werden verboten, Strukturen zerschlagen und Gewerkschafter:innen verhaftet.

So ist es auch Artem Parkhamovich ergangen. Artsiom Parkhamovich war Mitarbeiter von „Beltelekam“, Mitglied der Gewerkschaft der Radio- und Elektronikindustrie und wurde im Oktober 2020 festgenommen. Er wurde ins Untersuchungsgefängnis eingewiesen und der Weitergabe persönlicher Daten von Sicherheitskräften über einen Telegram-Kanal beschuldigt. Er wurde am 8. Februar 2022 zu 11 Jahren Strafkolonie unter verschärften Haftbedingungen verurteilt.

Wir fordern die Freilassung aller inhaftieren Gewerkschafter:innen.

Gewerkschaftsarbeit ist kein Verbrechen!

https://www.salidarnast.info/de/prisoners

https://www.oegb.at/themen/gewerkschaften-weltweit/internationales/verfolgt-und-verhaftet–aber-nicht-vergessen