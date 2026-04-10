Premiere für YELLLOW

Am 1. April 2026 fiel in den Postfilialen der Startschuss für das neue Mobilfunkangebot.
Die Vorbereitungen liefen in den Tagen und Wochen zuvor auf Hochtouren. Die Kolleg:innen im Filialnetz zeigten vollen Einsatz und waren bestens auf den Start eingestellt.So auch in der Postfiliale 2700 Wiener Neustadt. Motiviert und mit viel Engagement waren die Kolleg:innen bereit, um dem Launch einen besonderen Charakter zu verleihen. Früh am Morgen wurden letzte Handgriffe erledigt, um optimal auf den Start vorbereitet zu sein. Eine knappe halbe Stunde nach der Öffnung der Filiale konnte bereits der erste Abschluss eines ersten YELLLOW-Mobilfunkangebotes gemacht werden.Mit einem originellen Kuchen mit YELLLOW- und Post-Logo sorgte der Vorsitzende des VPA NÖ-Ost, Herbert Wachabauer, für eine gelungene, süße Überraschung.Die Filialleiterin Eva Pichler bedankte sich besonders bei den Kolleginnen Romana Beer und Merisa Rahmanovic, die bis in die Nacht hinein gebacken haben, sowie bei ihrem Verkaufsleiter Jürgen Stieglitz und Herbert Wachabauer für die Unterstützung.
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