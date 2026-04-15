ÖGB UND GPF Tirol reagiert auf neue Logistikpläne im Raum Vomp

Mit einer gemeinsamen Pressemeldung von ÖGB Tirol und GPF Tirol wurde auf geplante neue Logistik‑ und Zustellstrukturen im Umfeld des Postzentrums Vomp aufmerksam gemacht. Recherchen und Berichte der Tiroler Tageszeitung sowie des ORF Tirol bestätigten in der Folge, dass in unmittelbarer Nähe ein neuer Paket‑Standort entstehen soll, über den künftig auch Sendungen für Amazon abgewickelt werden könnten.

Alexander Hilber, Vorsitzender der GPF‑Landesgruppe Tirol und des Personalausschusses für Tirol und Vorarlberg, weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass damit ein Verdrängungswettbewerb drohe. Er geht davon aus, dass die Zustellung auch über Subunternehmen erfolgen könne und befürchtet sowohl einen Abbau von Arbeitsplätzen im Logistikzentrum der Österreichischen Post AG als auch bei der Zustellung in ganz Tirol. Zudem sei mit einer deutlichen Zunahme von Verkehrs‑, Lärm‑ und Umweltbelastungen zu rechnen.