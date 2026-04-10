Fulminanter Jahresauftakt beim Frühjahrskonzert der Postmusik Graz

Die Postmusik Graz steht seit vielen Jahren für eine gelungene Verbindung aus moderner und traditioneller Blasmusik, die Menschen unterschiedlicher Generationen begeistert. Beim diesjährigen Frühjahrskonzert am 14. März im Grazer Minoritensaal stellte das Ensemble einmal mehr eindrucksvoll unter Beweis, welch hohes musikalisches Niveau seine Musikerinnen und Musiker erreichen.

Durch das abwechslungsreiche Programm führte das Dirigenten-Trio Karl Rappold, Markus Rappold und Johann Ploder mit viel Gespür für Dynamik und Klangfarben. Die Konzertbesucher:innen konnten sich über ein vielseitiges Repertoire freuen, das sowohl mitreißende als auch gefühlvolle Momente bot. Charmant und informativ begleitet wurde der Konzertnachmittag von Moderator Paul Reicher.

Für eine besondere Überraschung sorgte Obmann Karl Neubauer. Mit dem kolumbianischen Sänger Sebastian Villota bereicherte ein internationaler Gast das Konzertprogramm. Mit seiner eindrucksvollen Stimme setzte er emotionale Akzente und bescherte dem Publikum einen Gänsehautmoment der besonderen Art.

Als stolzer Unterstützer der Postmusik Graz gratuliert die Landesleitung Steiermark zu diesem gelungenen Konzertabend und dem beeindruckenden musikalischen Jahresauftakt.