Zukunft im Fokus: GPF-Pensionistenvertreter tagen in Wien

Der Leitungsausschuss der Pensionistenvertreter der GPF traf sich am 29. und 30. Oktober zu einer zweitägigen Tagung in der Wiener ÖGB-Zentrale. Bundespensionistenvorsitzender Josef Wild lud die Teilnehmer zu einem spannenden Seminar mit informativen Beiträgen von hochkarätigen Referenten.

Am ersten Tag referierten Monika Kemperle, Vorsitzende der ÖGB-Pensionisten, und Andi Wohlmuth, Generalsekretär des Pensionistenverbands Österreichs (PVÖ), zu aktuellen Themen und Herausforderungen, die für Pensionisten in Österreich derzeit besonders relevant sind. Sie gaben Einblicke in gesetzliche Änderungen und stellten Maßnahmen zur Unterstützung der Pensionisten vor.

Ein Highlight des ersten Tages war der Vortrag von Mag. Bernd Gamsjäger, Abteilungsleiter im Personalbereich der Österreichischen Post AG. Er beleuchtete das komplexe Thema des Vorrückungsstichtags und bestätigte das Ziel, noch im laufenden Jahr 4.000 der insgesamt 7.000 offenen Anträge zu bearbeiten, um so bald wie möglich Nachzahlungen sicherzustellen.