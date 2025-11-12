Zukunft gestalten – Gemeinsam stark

Am Samstag, den 04.10.2025, fand im ÖGB-Veranstaltungszentrum Catamaran in Wien der 2. Bundesjugendtag der GPF statt. Besonders erfreulich war die Anwesenheit des GPF-Bundesvorsitzenden Richard Köhler sowie der Präsidentin der Bundesarbeiterkammer, Renate Anderl, des Bundesgeschäftsführers Christian Decker und Manfred Wiedner und Gerhard Bayer, beide stellv. Vorsitzende der GPF. Auch der Vorsitzende der Landesgruppe Kärnten, Ewald Kollnitz und der Vorsitzende der Landesgruppe Salzburg, Karl Egyed waren anwesend. Die weiteste Anreise hatte Wolfgang Liedoll, Vorsitzender des VPA Post Tirol/Osttirol. Für die Landesgruppe A1 Telekom war Petra Bauer dabei sowie Martin Rendl, Vorsitzender der Bundesfachgruppe Flugsicherung. Auch die GPF-Bundeskontrolle war mit Kontrollvorsitzenden Marcel Mikysek vertreten.

Die Moderation führte Stefanie Jöbstl, GPF-Sekretärin für Bildung, Internationales und Jugend. Im Rahmen des Bundesjungendtages erarbeiteten die hoch motivierten Jugendlichen in zwei Kleingruppen Anträge und Forderungen.

Das Bundesjugendpräsidium erhielt mit der Wahl von Florian Dolleschal einen neuen Vorsitzenden. Als weitere 5 Mitglieder wurden gewählt: Leon Lackner, Lisa Schnaiter, Peter Schröckmayr, Manuel Barisic und Gurinder Akku.

Dieses klare Votum steht für Vertrauen, Zusammenhalt und den gemeinsamen Willen, die kommenden Herausforderungen mutig anzupacken.

Die GPF-Jugend hat mit dem neuen Team engagierte junge Funktionär:innen, die die Zukunft der GPF aktiv mitgestalten werden.

Wir wünschen dem neu gewählten Vorsitzenden und dem Präsidium alles Gute und viel Kraft für ihre Arbeit!