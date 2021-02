GPF Vorsitzender Richard Köhler und der Vorsitzende des Zentralausschusses der Post AG waren in Begleitung von Bundesgeschäftsführer Christian Decker und Sandro Beer zu Besuch bei Bürgermeister Dr. Michael Ludwig in Wien.

Gesprächsinhalte waren zunächst der Wechsel an der Spitze der GPF sowie die aktuellen Herausforderungen für den ÖGB, die Gewerkschaften und die GPF selbst. Thematisiert wurde auch der besondere Arbeitsdruck in der kritischen Infrastruktur, so auch bei der Post AG.

Interessant waren die Ausführungen von Bürgermeister Ludwig zur Teststrategie der Stadt Wien, dem aktuellen Stand der Impfungen in Wien, die nächsten geplanten Schritte sowie die Möglichkeiten für Impfungen durch das betriebliche Gesundheitsmanagement.