Vorsitzwechsel in der LG Steiermark

Liebe Kollegin,

lieber Kollege,

nach zwölf bewegten und aufregenden Jahren als Vorsitzender der Gewerkschaft der Post- und Fernmeldebediensteten Steiermark habe ich mich beruflich verändert. Seit einigen Monaten bin ich als Vorsitzender-Stellvertreter im Zentralausschuss Post in Wien tätig und ziehe mich aus diesem Grund aus der Landesleitung Steiermark zurück. Deshalb möchte ich gerne einen Blick auf diese wunderschöne Zeit, in der ich dich als Vorsitzender der Landesleitung begleiten durfte, werfen.

Im Mittelpunkt meiner Tätigkeiten stand stets das Wohl unserer Mitglieder, wofür ich mich mit vollem Elan und Herzblut einsetzte. Ich habe versucht, immer das Beste für die Kolleginnen und Kollegen im Aktivstand zu erstreiten, aber auch die Bedürfnisse unserer geschätzten Pensionistinnen und Pensionisten hatten bei mir höchste Priorität. Auch wenn es in stürmischen Zeiten nicht immer einfach war, versuchte ich dennoch das Trennende zu meiden und das Gemeinsame zu fördern. Meine Dankbarkeit unseren Mitgliedern gegenüber sprach ich in Form von Jubilarehrungen in würdigem Rahmen aus und wies immer wieder auf die Wichtigkeit unserer kostenlosen Rechtsberatung hin, die mit unserem großartigen Anwalt Dr. Alexander Singer viele Erfolge verzeichnen konnte. Auch der Vorrückungsstichtag für Pensionist*innen und Aktive war und ist ein großes Thema für mich, das mich auch noch weiterhin beschäftigen wird. Denn auch, wenn mich nun meine berufliche Laufbahn nach Wien zieht, werde ich für die Mitglieder der Steiermark stets ein offenes Ohr haben und mich in der Zentrale für die Belange meiner Heimat einsetzen.

Es ist für mich aber beruhigend, das Zepter bei meinem Nachfolger Franz Doppelhofer in guten Händen zu wissen. Bereits seit Beginn seiner KFZ-Lehre 1987 ist er Teil der GPF und hat im Anschluss an das Bundesheer als Zusteller bei der Post gearbeitet. In seiner Heimat Weiz hat er die Freude an der Gewerkschafts- und Personalvertretungsarbeit gefunden und ist nun schon seit vielen Jahren für die Kolleginnen und Kollegen mit Elan und einem stets offenen Ohr für deren Anliegen im Einsatz. Franz ist ein offener und humorvoller Mensch, der aber auch die Konfrontation nicht scheut. Auch wenn die Politik es uns Gewerkschaftern durch Aktionen wie die Abschaffung der Altersteilzeit oft schwer macht, bin ich mir sicher, dass Franz die künftigen Herausforderungen als Landesvorsitzender hervorragend bewältigen und sich im Team der Gewerkschaft wohlfühlen wird.

Ich möchte mich bei allen Funktionärinnen und Funktionären, aber vor allem bei allen Mitgliedern der GPF Steiermark herzlich für das entgegengebrachte Vertrauen und die vielen wertschätzenden und spannenden Gespräche bedanken. Auch weiterhin wird für mich das Gemeinsame im Inneren und das Kämpferische nach außen im Mittelpunkt meiner Tätigkeit stehen. Ich wünsche Franz Doppelhofer viel Erfolg für seine Funktion und dir persönlich nur das Beste und vor allem Gesundheit.

Dein Andreas Rindler