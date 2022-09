„Uns reicht’s!” – 32.600 gingen gemeinsam gegen die Preisexplosion auf die Straße

Die Gewerkschaftsbewegung sagte in allen neun Bundesländern laut und deutlich: „Uns reicht’s!”

„Preise runter, Löhne rauf!“ und viele weitere Forderungen des ÖGB waren auf tausenden Plakaten und Transparenten zu lesen. Gemeinsam mit dem ÖGB gingen in Wien 20.000, in Eisenstadt 650, in Klagenfurt 500, in Bruck an der Mur und Salzburg je 2000, in Innsbruck 750, in Bregenz 500, in Niederösterreich 2500 und in Oberösterreich 3750 Menschen auf die Straße – insgesamt gingen damit mehr als 32.000 Menschen gegen die Preisexplosion auf die Straße.

Die rund 2000 Demonstrant:innen in in Bruck an der Mur haben sich am 17.9. trotz Kälte eingefunden und sind gemeinsam gegen die Teuerungen und für Steuersenkungen marschiert. Nachdem sich der Demozug vom Hauptbahnhof zum Koloman-Wallisch-Platz bewegt hatte, lauschten die Teilnehmer:innen gespannt den Reden von Landesvorsitzendem Horst Schachner, Landesfrauenvorsitzenden Helga Ahrer, steirischem AK-Präsidenten Josef Pesserl und Bundesvorsitzendem GBH NR Josef Muchitsch. Die Sprecher:innen fachten die kämpferische Stimmung noch weiter an und rundeten die gelungene Demo ab.

Mehr als 500 Teilnehmer:innen in Klagenfurt: LG Kärnten-Vorsitzender Ewald Kollnitz und Vors. Stellvertreter Harald Valent, MBA, setzten mit vielen Kolleg:innen aus allen Bezirken sowie unseren Pensionist:innenvertretern ein starkes Zeichen gegen die Teuerung und für ein leistbares Leben!

Es ist das erste Mal, dass der ÖGB zeitgleich Demonstrationen in allen Bundesländern organisiert. Die Demonstrant:innen wurden lautstark von den diversen Vorsitzenden der Gewerkschaft unterstützt, die zu den Demos in den Bundesländern anreisten. Unser GPF-Vorsitzender Richard Köhler nahm an der “Preise runter”-Demo im Burgenland teil.

Die Gewerkschaftsbewegung hat mit der Großdemo ein mächtiges Zeichen im Kampf gegen die Preisexplosionen bei Energie, Sprit und Lebensmitteln gesetzt.