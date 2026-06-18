Sommerfest als Wendepunkt

Mit einem stimmungsvollen Sommerfest in der A1 in der Exerzierplatzstraße in Graz wurde ein besonderer Moment gefeiert. Landesvorsitzender-Stellvertreter Karl Wilfinger verabschiedet sich in den wohlverdienten Ruhestand und übergibt seine Funktionen im Personalausschuss und in der Gewerkschaft an seinen Nachfolger Jürgen Zerbe.

Bei Grillhendl, Kuchen und kühlen Getränken kamen Kolleginnen und Kollegen am 10. Juni zusammen, um Karl für seinen langjährigen Einsatz zu danken und zugleich den Start von Jürgen in seinen neuen Aufgaben zu feiern. Die Veranstaltung stand ganz im Zeichen von Wertschätzung, Zusammenhalt und Aufbruchsstimmung.

Auch zahlreiche Ehrengäste ließen es sich nicht nehmen, diesen besonderen Anlass mitzufeiern. GPF-Bundesgeschäftsführer Christian Decker, Landesvorsitzender Franz Doppelhofer, AK-Präsident Josef Pesserl, ÖGB-Landesgeschäftsführer Wolfgang Waxenegger, Jugendsekretär Simon Glauniger sowie ÖBV-Landesdirektor Konrad Graßnig feierten gemeinsam mit den Kolleginnen und Kollegen der A1 Telekom.

Die Landesleitung Steiermark bedankt sich bei Karl für sein großes Engagement, seine Verlässlichkeit und seinen Einsatz für die Kolleginnen und Kollegen. Jürgen wünschen wir für seine neue Aufgabe viel Kraft, Freude und Erfolg.