Mitglieder werben Mitglieder – Gemeinsam stark!
Hilf uns, noch stärker zu werden! -> Mitglied zu sein ist nie verkehrt!
Begeistere deine Kolleg:innen von den Vorteilen der GPF-Mitgliedschaft und sichere dir eine attraktive Prämie! Jetzt ist die perfekte Gelegenheit, unsere Kräfte zu bündeln und gemeinsam für bessere Arbeitsbedingungen einzutreten.
… so funktioniert es:
Schritt 1: Sprich deine Kolleg:innen, Verwandte, Bekannte und Freunde auf die zahlreichen Vorteile der GPF-Mitgliedschaft an und
lade sie ein ein Teil unserer starken Bewegung zu werden.
Schritt 2: Das neu gewonnene Mitglied füllt ein Mitgliedsformular aus. Das geht entweder schriftlich oder online.
ACHTUNG: Dabei nicht vergessen, den Namen des Werbenden einzutragen!
Schritt 3: Deine Gewerkschaft kontaktiert dich und übermittelt dir die Prämie.
🎁 Deine Belohnung:
- Das geworbene Mitglied erhält einen stylischen, praktischen Rucksack – perfekt für Arbeit, Freizeit oder unterwegs.
- Du als Werber:in bekommst einen €50-Gutschein als Dankeschön!
Jedes neue Mitglied zählt – also nutze die Chance und sichere dir deine Prämie! 💪