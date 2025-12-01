Mitglieder werben Mitglieder – Gemeinsam stark!

Hilf uns, noch stärker zu werden! -> Mitglied zu sein ist nie verkehrt!

Begeistere deine Kolleg:innen von den Vorteilen der GPF-Mitgliedschaft und sichere dir eine attraktive Prämie! Jetzt ist die perfekte Gelegenheit, unsere Kräfte zu bündeln und gemeinsam für bessere Arbeitsbedingungen einzutreten.

… so funktioniert es:

Schritt 1: Sprich deine Kolleg:innen, Verwandte, Bekannte und Freunde auf die zahlreichen Vorteile der GPF-Mitgliedschaft an und

lade sie ein ein Teil unserer starken Bewegung zu werden.

Schritt 2: Das neu gewonnene Mitglied füllt ein Mitgliedsformular aus. Das geht entweder schriftlich oder online.

ACHTUNG: Dabei nicht vergessen, den Namen des Werbenden einzutragen!

Schritt 3: Deine Gewerkschaft kontaktiert dich und übermittelt dir die Prämie.

🎁 Deine Belohnung:

Das geworbene Mitglied erhält einen stylischen, praktischen Rucksack – perfekt für Arbeit, Freizeit oder unterwegs.

Du als Werber:in bekommst einen €50-Gutschein als Dankeschön!

Jedes neue Mitglied zählt – also nutze die Chance und sichere dir deine Prämie! 💪