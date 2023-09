Pensionist:innenveranstaltung LG A1 Telekom

Liebe Freunde!

Am Montag und Dienstag veranstaltete die Landesgruppe A1 Telekom für Wien, NÖ und Bgld. ihr alljährliches Pensionist:innentreffen. An beiden Tagen kamen jeweils ca. 200 Kolleg:innen des Ruhestandes. In der ÖGB-Zentrale in Wien wurde diesen ca. 400 Pensionist:innen vom GPF-Vorsitzender Richard Köhler, vom ZA Vorsitzenden der A1 Telekom Gerhard Bayer, vom Bundespensionistenvorsitzenden Josef Wild und vom Landespensionistenvorsitzenden Gerhard Fleischmann jede Menge interessanter Informationen aus ÖGB, A1, Seniorenrat und Pensionserhöhungen an die äußerst interessierten Zuhörer weitergegeben. Beim anschließenden Buffett und Getränken konnte man gestärkt den Nachmittag mit Gesprächen aus alten Telekomzeiten verbringen.

Einem besonderen Geburtstagskind galt es auch zu gratulieren. Robert Hermann, ein gewerkschaftliches Urgestein bei der Telekom (langjähriger Vorsitzender der Landesgruppe), feierte exakt am Montag seinen 84. Geburtstag. Josef Wild unser Bundespensionistenvorsitzender überreichte dem Jubilar mit launigen Worten eine CD der Post- und Telekommusik Wien und mit dem Hinweis auf ein besonderes Musikstück auf dieser Jubiläums-CD – auf den „Wild(en) Josef Marsch“, den ihm alle Postmusiken Österreichs zu seinem 60.Geburtstag für seine Verdienste um den Erhalt der Postkulturvereine gewidmet hatten.

Die Veranstalter der Landesgruppe – vor allem die Pensionist:innenvertreter – waren sehr zufrieden und die große Schar der Besucher sehr sehr dankbar.

Gelungene zwei Veranstaltungstage in der GPF durch die Landesgruppe A1 Telekom.