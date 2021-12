#makeamazonpay

Am Black Friday, dem 26. November 2021, erheben sich Arbeitnehmer:innen und Aktivist:innen von Erdölraffinerien, über Fabriken, Lagerhäuser und Datenzentren bis zu Firmenbüros in Ländern auf der ganzen Welt in Streiks, Protesten und Aktionen. Wir sind zwar getrennt durch die geographische Lage und Rolle in der Weltwirtschaft, aber geeint in der Entschlossenheit, dafür zu sorgen, dass Amazon endlich faire Löhne und Gehälter zahlt, seine Steuern entrichtet und für seine Auswirkungen auf den Planeten bezahlt.

Die Pandemie hat deutlich gezeigt, wie Amazon seine Gewinne vor das Wohl der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, der Gesellschaft sowie unseres Planeten stellt. Amazon nimmt zu viel und gibt zu wenig zurück. Es ist jetzt an der Zeit, Amazon bezahlen zu lassen! #makeamazonpay

Amazon ist überall, fast auf jeder Stufe der Weltwirtschaft aktiv, aber das sind wir auch!

Schließe auch du dich der Bewegung an: makeamazonpay.com