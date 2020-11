Liebe Kollegin! lieber Kollege!

Die COVID-19-Pandemie hat für uns Pensionistinnen und Pensionisten erhebliche Nachteile gebracht.

Deswegen musste ein großer Teil unserer regelmäßigen Treffen in den Bezirksbereichen abgesagt werden. Ebenso unsere traditionellen Postlertratscherln mussten aus dem Veranstaltungskalender gestrichen werden.

Unsere Pensionistenvertreterinnen und Pensionistenvertreter waren trotzdem stets bemüht, Euch in persönlichen Angelegenheiten unterstützend zur Seite zu stehen. So konnten wir in vielen Fällen, wie bei der Unterstützung von Antragstellungen für eine Einstufung des Pflegegeldes, bei Kuranträgen, Rehabilitationsansuchen, der Refundierung von Behandlungskosten und den Unterstützungen in persönlichen Notlagen ein positives Ergebnis erzielen. Auch unter diesen erschwerten Umständen haben wir nie auf Euch vergessen.

Sobald es die COVID-19-Pandemie zulässt, werden wir wieder mit Freude unsere Veranstaltungen, mit Unterstützung der Landesgruppen, organisieren.

Wir freuen uns schon sehr auf ein baldiges Wiedersehen bei unseren Veranstaltungen.

Gemeinsam mit allen Bezirkspensionistenvertreterinnen und –Vertretern der Landesgruppe Post wünschen wir euch viel Gesundheit und alles Gute!

Landesgruppenvorsitzender

Kurt Holzer

Landespensionistenvertreter

Rudolf Schallhofer