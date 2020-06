Liebe Kollegin, lieber Kollege!

Die Corona-Pandemie zeigte deutlich, wie sich die Auslagerung von Produktion auswirkt. Kurzzeitig war es fast unmöglich, genügend Schutzausrüstung und Desinfektionsmittel zu bekommen. Gleichzeitig fehlten wegen der Einreisebeschränkungen in Österreich Arbeitskräfte, wie die so dringend gebrauchten ErntehelferInnen und Pflegepersonal. Die Krise zeigt, wie abhängig Menschen weltweit voneinander sind. Im Lehrgang „Global denken, global handeln“ geht es darum, wie wichtig es ist, internationale Solidarität zu leben, und sich für menschenwürdige Arbeit entlang der Lieferkette einzusetzen. Globale Herausforderungen brauchen gemeinsames Handeln. Ziel des Lehrgangs ist es, dass die TeilnehmerInnen selbst konkrete Projekte entwickeln und in ihrem beruflichen oder privaten Umfeld umsetzen.

Der Lehrgang umfasst sechs Module, das erste Modul startet am 18. November 2020.

Achtung: TeilnehmerInnenanzahl auf 20 Personen begrenzt!

Anmeldung bis spätestens 30.9.2020 an weltumspannend.arbeiten@oegb.at

Kosten: 180,00 € als TeilnehmerInnenbeitrag zu den Nächtigungskosten

Lehrgangstart: 18.11.2020

Lehrgangsort: Bifeb, Strobl/ Wolfgangsee

Der Lehrgang besteht aus 6 Modulen und ist bei der Weiterbildungsakademie akkreditiert.

Voraussetzung: Gewerkschaftsmitgliedschaft

Alle weiteren Infos zu den Terminen, Teilnahmevoraussetzungen und Anmeldung gibt es unter: https://www.weltumspannend-arbeiten.at/angebote/lehrgang

Bei Fragen steht Eva Prenninger-Pusch: 0732/665391/6053, eva.prenninger-pusch@oegb.at gerne zur Verfügung.

Hier geht`s zur Borschüre: Lehrgang “Global denken, global handeln” 2020/2021_neu