Kommandoübergabe bei der

Luftraumüberwachung

Am 27.8.2020 fand bei einem Festakt in der Schwarzenbergkaserne in Salzburg im Beisein unseres Bundesvorsitzenden Helmut Köstinger beim langjährigen Partner „Luftraumüberwachung“ (LRÜ) anlässlich des Pensionsantrittes des bisherigen Kommandanten Brigadier Mag. Rupert Stadlhofer, die Kommandoübergabe an Brigadier Mag. Gerfried Promberger, MSS, unter Anwesenheit vieler Ehrengäste statt.

BV Köstinger ging in seinen Grußworten auf die 32-jährige Partnerschaft zwischen der GPF und der LRÜ ein, dankte Mag. Stadlhofer für die langjährige, verlässliche, stets wertschätzende Zusammenarbeit in dieser Partnerschaft und wünschte alles erdenklich Gute für den neuen Lebensabschnitt.

Der scheidende Kommandant dankte in seiner Abschiedsrede der GPF für die vorbildliche Partnerschaft und das gemeinsame Wirken und wünschte der GPF weiterhin viel Erfolg.

Dem neuen Kommandanten Brigadier Mag. Gerfried Promberger, MSS, wünschte BV Köstinger viel Kraft und Erfolg für die Kommandoführung der Luftraumüberwachung.