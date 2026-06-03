Kollektivverträge geben Sicherheit

Wie schaut es in Branchen bzw. Ländern aus, in denen es keine Kollektivverträge gibt?

Geringerer Lohn : Löhne orientieren sich nur am gesetzlichen Mindestlohn.

: Löhne orientieren sich nur am gesetzlichen Mindestlohn. Keine Mindesteinstufung : Es gibt keine verbindlichen Gehaltstabellen nach Berufserfahrung.

: Es gibt keine verbindlichen Gehaltstabellen nach Berufserfahrung. Fehlende Sonderzahlungen : Kein automatischer Anspruch auf Urlaubs- und Weihnachtsgeld.

: Kein automatischer Anspruch auf Urlaubs- und Weihnachtsgeld. Schwächere Verhandlungsposition : Jede Gehaltserhöhung muss einzeln hart erkämpft werden.

: Jede Gehaltserhöhung muss einzeln hart erkämpft werden. Längere Arbeitszeiten : Arbeitszeitverkürzungen (z. B. 38,5-Stunden-Woche) fehlen oft.

: Arbeitszeitverkürzungen (z. B. 38,5-Stunden-Woche) fehlen oft. Schlechterer Überstundenschutz : Zuschläge für Nacht- oder Sonntagsarbeit sind niedriger.

: Zuschläge für Nacht- oder Sonntagsarbeit sind niedriger. Weniger Urlaub : Es gilt nur der gesetzliche Mindesturlaub statt Zusatzwochen.

: Es gilt nur der gesetzliche Mindesturlaub statt Zusatzwochen. Kein bezahlter Urlaub: Bezahlter Urlaub ist keine Selbstverständlichkeit.

Bezahlter Urlaub ist keine Selbstverständlichkeit. Keine Entgeltfortzahlung im Krankenstand: Entgeltfortzahlung im Krankenstand ist keine Selbstverständlichkeit.

Beispiele:

USA: Das einzige Industrieland ohne gesetzlich vorgeschriebenen bezahlten Urlaub. Freie Tage sind reine Verhandlungssache. Das einzige westliche Industrieland ohne jede gesetzliche Pflicht zur Lohnfortzahlung auf Bundesebene. Wer krank wird, bekommt keinen Cent, es sei denn, der Arbeitgeber bietet dies freiwillig an oder Gesetze einzelner Bundesstaaten greifen.

China: Gesetzlich gibt es oft nur 5 bis 15 Tage Urlaub pro Jahr, abhängig von den Dienstjahren. Während in Österreich Arbeitgeber per Gesetz verpflichtet sind, im Krankheitsfall den vollen Lohn für mehrere Wochen weiterzuzahlen, stehen Arbeitnehmer in anderen Regionen bei einer Grippe oder einem Unfall sofort ohne Einkommen da oder müssen ihren regulären Urlaub opfern.

Kollektivverträge sorgen für deinen sicheren Lohn oder Gehalt

Außerdem sorgen sie dafür, dass es Urlaubs- und Weihnachtsgeld für dich gibt.

Dass du gute Arbeitsbedingungen hast und deine Leistung fair bezahlt wird. Hinter all dem stehen Gewerkschaften, die für deine Rechte kämpfen – und eine Sozialpartnerschaft, die diesen Einsatz überhaupt erst möglich macht.

In einer Zeit, in der vieles unsicher wird, ist die Sozialpartnerschaft ein verlässlicher Anker.

Sie macht den Arbeitsmarkt gerechter, das Zusammenleben fairer und unser Land sozialer.

Ohne sie gäbe es keine Kollektivverträge – und ohne Kollektivverträge keine Sicherheit, auf die du dich verlassen kannst.

Ja zum Urlaubsgeld

Ja zum Weihnachtsgeld

Ja zum Kollektivvertrag

Ja zur Sozialpartnerschaft

Nur mit starken Gewerkschaften gibt es Kollektivverträge, faire Lohn- und Gehaltserhöhungen, Weihnachts- und Urlaubsgeld, mehr Urlaub sowie Freizeit zur Erholung und vieles mehr.

Liebe Grüße

Dein

Christian Decker

GPF-Bundesgeschäftsführer