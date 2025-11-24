Weihnachtsgeld ist kein Geschenk des Himmels

Keine Selbstverständlichkeit – das Weihnachtsgeld

Die Vorweihnachtszeit ist da und mit ihr die vertraute Vorfreude auf Zeit mit Familie, Freund:innen und eine kleine Auszeit vom Alltag. Das Weihnachtsgeld – das 14. Gehalt – gehört für viele definitiv dazu: Es hilft bei Geschenken, beim Bezahlen offener Rechnungen oder bei einer wohlverdienten Rücklage.

Doch eines ist wichtig: Das Weihnachtsgeld ist keine Selbstverständlichkeit. Es ist keine freiwillige Zuwendung des Arbeitgebers, und einen Rechtsanspruch darauf gibt es nicht.

