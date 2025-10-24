JUFA Angebot für Mitglieder – 15 % Rabatt
Exklusiv für Mitglieder – 15 % Rabatt bei den JUFA Hotels
Ob Wanderurlaub, ein Familienurlaub direkt an der Piste, ein Städte- oder eine Wellness-Trip – als Gewerkschaftsmitglied bekommst du ab sofort 15 % Rabatt auf die Übernachtungen in allen JUFA-Häusern in Österreich, der Schweiz, Deutschland und Liechtenstein.
Über 50 Hotels in den schönsten Städten und Regionen warten mit vielfältigen Freizeitangeboten und Attraktionen auf dich.
Entdecke Österreich, Schweiz, Deutschland und Liechtenstein neu – und spare dabei bares Geld!
-
auf jufahotels.com die passende Destination wählen
-
bei der Buchung im Warenkorb den Rabattcode ÖGB_JUFA15 eingeben
(der Rabatt wird sofort auf den Übernachtungspreis – ohne die Verpflegung – angerechnet)
-
beim Check-In muss dann schließlich nur noch die Mitgliedskarte (digital oder analog) hergezeigt werden
Wir wünschen dir einen schönen Urlaub!
Deine GPF
Fotos: © Harald Eisenberger