Jubilarehrung der Wiener Pensionist:innen

Am 29. Oktober lud die Landesgruppe A1 Telekom unter dem Vorsitz von Harald Richter zu einer festlichen Ehrungsveranstaltung für langjährige Mitglieder ein.

Koll. Richter eröffnete die Feierlichkeiten und bedankte sich herzlich bei den mehr als 100 Jubilar:innen sowie bei den zahlreichen Ehrengästen für ihre Teilnahme und ihre jahrzehntelange Treue zur Gewerkschaft.

Im festlichen Rahmen folgten Grußworte und Berichte der Ehrengäste – GPF-Bundesgeschäftsführer Christian Decker, ZA-Vorsitzender-Stellvertreter Franz Valsky, Landesgruppen-Pensionistenvertreter Walter Hotz sowie GPF-Bundespensionistenvertreter Pepi Wild. Das abwechslungsreiche Programm, das gemütliche gemeinsame Mittagessen und die Ehrungen selbst waren perfekt organisiert und zeitlich bestens abgestimmt.

Ein besonderer Höhepunkt war die Ehrung von Stefan Platzer, dem langjährigen Vorsitzenden der Landesgruppe und des Personalausschusses in der A1 Telekom für den WNB-Bereich, der für 65 Jahre Mitgliedschaft in der GPF ausgezeichnet wurde – ein beeindruckendes Zeichen für Engagement und gewerkschaftliche Verbundenheit.

Ein herzliches Dankeschön gilt dem Vorsitzenden Harald Richter und dem gesamten Team der Landesgruppe A1 Telekom für ihren unermüdlichen Einsatz, ihre hervorragende Organisation und ihr großes Engagement.

Diese Veranstaltung zeigte einmal mehr, wie stark der Zusammenhalt innerhalb unserer Gemeinschaft ist – und wie sehr die Erfahrung und Treue unserer Pensionist:innen auch die jüngeren Generationen motivieren und inspirieren können, sich gewerkschaftlich einzubringen.

Liebe Grüße

Christian Decker

GPF-Bundesgeschäftsführer