Die Corona-Pandemie hat dazu geführt, dass die Frauenarbeitslosigkeit in Österreich explodiert ist. “Eine Vereinbarkeit von Beruf und Familie ist oft nicht bewältigbar, wenn es kein soziales Umfeld und mangelnde Kinderbetreuungseinrichtungen gibt. Diese Situation betrifft hauptsächlich Frauen, welche Home-, School und Kitchen-office oder die Pflege von Angehörigen zeitgleich händeln müssen.”, so GPF-Frauenvorsitzende Ulrike Ernstbrunner. Die Frauen sind am Limit, der Druck ist enorm und die drastischen Einkommensverluste führen direkt in die Armut. Anlässlich des Internationalen Frauentags am 8. März warnt auch ÖGB-Vizepräsidentin und -Frauenvorsitzende Korinna Schumann: „Wertschätzung allein reicht nicht, denn Frauen sind massiv armutsgefährdet.“

Maßnahmen der Regierung greifen nicht

Je länger die Pandemie dauert, desto klarer zeigt sich: Die Maßnahmen der Regierung greifen besonders für Frauen nicht – hier braucht es deutlich mehr Anstrengung, um die Frauen nicht aus dem Arbeitsmarkt zu drängen. Es muss jetzt gehandelt werden, damit Frauen und speziell Alleinerziehende nicht in die Armut abrutschen.

„Wir können es uns nicht leisten, auf gut ausgebildete Frauen als qualifizierte Arbeitskräfte zu verzichten“, betont die ÖGB-Vizepräsidentin. Frauen sind am Limit

Frauen haben im letztes Jahr Unglaubliches geleistet, sie sind müde und erschöpft. Dieser Eindruck hat sich in vielen persönlichen Gesprächen bestätigt, die die ÖGB-Gewerkschaftsfrauen im Rahmen einer Straßenaktion im Vorfeld des Frauentags geführt haben. Die ÖGB und GPF-Gewerkschaftsfrauen werden daher alle weiteren Schritte der Regierung einem Fairness-Check unterziehen. Ein wichtiger Punkt natürlich die Lohnschere zwischen Frauen und Männern in Österreich. Bei der Österreichischen Post AG ist gleiche Bezahlung seit langer Zeit bereits Realität. In anderen Bereichen der Arbeitswelt ist das jedoch nicht so.

Forderungen der ÖGB-Gewerkschaftsfrauen:

den Ausbau des Frauenförderungsprogramms des AMS,

die spezielle Berücksichtigung von Frauen in Arbeitsstiftungen,

die Erhöhung des Arbeitslosengeldes von 55 auf 70 Prozent des letzten Nettoeinkommens,

einen kollektivvertraglichen Mindestlohn von 1.700 Euro,

den Ausbau der Kinderbetreuungsangebote und einen Rechtsanspruch auf einen Kindergartenplatz für alle Kinder ab dem ersten Geburtstag (Sozialpartnerpapier) sowie

die bessere Anrechnung der Kindererziehungszeiten auf die Pension. (ÖGB-Modell)

