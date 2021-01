Nach dem schwierigen Jahr 2020 gehen wir alle mit Hoffnung und Zuversicht in dieses 2021. Gemeinsam werden wir uns erfolgreich den Herausforderungen stellen. Wir werden alles daran setzen Schritt für Schritt wieder in ein normales Leben zu finden, wenngleich dieses anders sein wird als vor der Pandemie. Wir als Vertretung tausender Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in der kritischen Infrastruktur und der Kolleginnen und Kollegen des Ruhestandes werden uns entsprechend selbstbewusst für eure Interessen einsetzen.

Die Stärke der Gewerkschaft ist die Zahl ihrer Mitglieder. Gerade in der Krise hat sich gezeigt, wie wichtig eine starke Gewerkschaft ist. Regelungen über die Kurzarbeit, versicherungsrechtliche Absicherung bei Home-Office, Rechtsanspruch bei Sonderbetreuungszeit und die Freistellung von Risikogruppen sind nur einige der Erfolge des ÖGB und seiner Fachgewerkschaften in den letzten Wochen und Monaten.

In diesem Sinne wünsche ich viel Glück, Erfolg und vor allem Gesundheit!

Herzlichst

Euer

Richard Köhler