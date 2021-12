„Die Ergebnisse und auch die Bewertungen sind hervorragend, jetzt war es notwendig, die A1 KollegInnen zu belohnen, besonders für das beste Service und die höchste Qualität für unsere Kunden“, so Werner Luksch, A1 Betriebsratschef und Vizevorsitzender der Kommunikationsgewerkschaft GPF.

„Dieser außerordentliche Einsatz der A1 KollegInnen zeigte sich in diesen äußerst schwierigen Zeiten, in denen die KollegInnen an den Netzen, Systemen und für die Kunden und A1 immer da waren! Das Festnetz und die mobile Infrastruktur waren während der Pandemie immer verfügbar“, stellt Verhandlungsführer Luksch weiter fest.

„Die KollegInnen haben den ÖsterreicherInnen eine funktionierende Basisinfrastruktur ermöglicht und das wurde in Form eines respektvollen Kollektivvertragsabschlusses mit einer monatlichen Erhöhung von € 130,- (=jährlich brutto + € 1.820,-) gewürdigt“, sagt Werner Luksch.

„Von den extremen Preisanstiegen sind unsere KollegInnen stark betroffen. Die Teuerung ist so hoch wie seit Jahren nicht mehr. Einkommensschwache KollegInnen sind in der derzeitigen Situation ganz besonders zu unterstützen. Das ist uns mit diesem einmaligen Abschluss gelungen!“, so Luksch weiter.

„Wir forderten vom Management und den Eigentümern Verständnis für die Ausnahmesituation in dieser besonders schweren Zeit! Dem wurde mit einem Abschluss auf Augenhöhe Rechnung getragen! Gute und faire Gehaltserhöhungen sind der Garant für Wirtschaftswachstum und Beschäftigung in Österreich“, resümiert Luksch.