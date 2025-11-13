Gemeinsam für die Jugend – Unser Treffen mit der ÖGJ

Am 12. November 2025 haben wir uns mit der Österreichischen Gewerkschaftsjugend (ÖGJ) getroffen – und es war richtig produktiv! Mit dabei: Matthias Hauer, der Bundesjugendsekretär der ÖGJ sowie von unserer Seite Florian Dolleschal (Bundesjugendvorsitzender) und Stefanie Jöbstl, GPF-Sekretärin für Bildung, Internationales und Jugend.

In entspannter Runde haben wir über großartige Ideen gesprochen, wie wir unsere Zusammenarbeit noch besser machen können. Dabei ging’s nicht nur um Pläne, sondern auch um konkrete Aktionen, die wir gemeinsam starten wollen.

Ein riesiges Danke an Matthias Hauer für den offenen Austausch und die vielen Impulse! Wir freuen uns schon mega auf die nächsten Schritte und darauf, gemeinsam etwas für die Jugend zu bewegen.

Stay tuned – da kommt noch einiges!