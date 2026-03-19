Frühstück für Pensionist:innen in der Steiermark

Nachdem das gemeinsame Frühstück mit Pensionist*innen aus dem Großraum Graz bereits auf große Resonanz gestoßen war, lud die Landesleitung Steiermark diesmal die pensionierten Mitglieder aus den Regionen Leoben, Bruck an der Mur, Kapfenberg, Mürzzuschlag und Mariazell zu einem gemütlichen Start in den Tag ein. Veranstaltungsort war das Hotel Landskron, das den passenden Rahmen für ein gelungenes Treffen bot.

Als besonderen Gast durfte Landesvorsitzender Franz Doppelhofer den ehemaligen Bundesvorsitzenden Helmut Köstinger begrüßen. In angenehmer Atmosphäre entwickelte sich bei gutem Essen und Kaffee ein lebhafter Austausch, bei dem viele interessante Gespräche geführt wurden.

Die Landesleitung Steiermark freut sich über die zahlreichen Teilnehmerinnen und Teilnehmer und bedankt sich für das große Interesse an dieser Veranstaltung. Mit Vorfreude blicken wir bereits auf das nächste gemeinsame Frühstück, das in Gleisdorf stattfinden wird.

Autorin: Cindy Holzapfel