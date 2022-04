2 Jahre bank99 – 2 Jahre gratis Kontoführung für alle GPF-Mitglieder

Für die Eröffnung Ihres freundekonto99 benötigen Sie einen gültigen Lichtbildausweis und Ihren persönlichen Promocode.

GPF-Pensionist*innen erhalten einen persönlichen Promocode mittels Brief Anfang April. Bitte bringen Sie diesen Brief mit in die Postfiliale, um Ihr freundekonto99 zu eröffnen.

Alle Mitarbeiter*innen der A1-Telekom erhalten den Promocode hier.

Alle Mitarbeiter*innen der Austro Control und Postbus, sowie alle Kolleg*innen der GPF-Zentrale finden den Promocode hier .

Bringen Sie den Promocode bitte zur Eröffnung des freundekonto99 in die nächsten Postfiliale mit.

Die bank99 hat als Bank der Post das größte Filialnetz Österreichs. Erledigen Sie Ihre Bankgeschäfte in einer von über 370 Postfilialen, oder bei einem von rd 1.400 Postpartnern gleich ums Eck. Dadurch verbinden Sie Ihre Bank- und Postgeschäfte, ohne lange Wege zu gehen.

Alternativ erledigen Sie dank des kostenlosen Online Banking nicht nur Ihre Bankgeschäfte problemlos von zuhause aus.

Das Internet bietet auch bequeme und sicher Möglichkeiten, online einzukaufen . Wenn Sie heimische Betriebe unterstützen wollen, schauen Sie doch einmal bei shöpping.at vorbei und finden Sie nur Produkte von österreichischen Unternehmer*innen und Händler*innen.

Die GPF und die bank99 verbindet eine enge Partnerschaft.

Diese Partnerschaft ermöglicht dieses spezielle Angebot mit TOP-Konditionen. Wir freuen uns, Sie bald als zufriedene Kund*innen der bank99 begrüßen zu dürfen.

Kontakt zur bank99:

Tel.: 01 90202, Mo-Fr, 8-18 Uhr

https://bank99.at/kontakt