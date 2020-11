freundekonto99 schnell und bequem online eröffnen

Ihr persönlicher Promocode lautet: AWEF-A125

Nun trennen Sie nur noch 3 Schritte von Ihrem neuen freundekonto99:

Suchen Sie sich Ihre passende Kontovariante aus!

Geben Sie den Promocode AWEF-A125 auf https://bank99.at/freunde Nun können Sie Ihre Daten bequem von zuhause aus online erfassen .

Finalisieren Sie ihr Konto in wenigen Minuten online per Video Chat oder besuchen Sie mit Ihrem gültigen Lichtbildausweis die nächste Postfiliale.

Übrigens: Nicht nur Ihre Bankgeschäfte erledigen Sie dank Online Banking problemlos von zuhause aus. Das Internet bietet auch bequeme und sichere Möglichkeiten, online einzukaufen. So können Sie Weihnachtsgeschenke für Ihre Liebsten kaufen, ohne das Haus zu verlassen! Bei shöpping.at finden Sie nur Produkte von österreichischen Unternehmern und Händlern – so können Sie die heimischen Betriebe in diesen harten Zeiten unterstützen.

Die bank99 ist auch im Lockdown für Sie da!

In der Coronakrise ist vieles anders – die Öffnungszeiten der bank99 bleiben jedoch gleich. Hier finden Sie Ihre nächste Filiale und wann sie geöffnet hat. Auch wenn einige unserer Post Partner leider aufgrund des Lockdowns geschlossen haben, sind all unsere 450 Postfilialen wie gewohnt für Sie da. Außerdem erreichen Sie uns telefonisch unter 0800 099 099 oder per Nachricht.

Wir setzen alles daran, dass Sie sich trotz Corona in unseren Filialen sicher und dennoch persönlich betreut fühlen können!

Deshalb werden Kunden und Mitarbeiter am Schalter und in den Beratungskojen durch Plexiglasscheiben geschützt und es stehen Ihnen am Eingang der Filialen Desinfektionsmittel zur Verfügung. Außerdem gilt in allen Filialen ein Mindestabstand von 1 Meter zu anderen Personen sowie das verpflichtende Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes.

Möchten Sie sich lange Wege ersparen? Ihre Post- und Bankgeschäfte können Sie gleich zusammen erledigen – zum Beispiel die Pensionszahlung abholen und die Weihnachtspost aufgeben. Das geht an allen 1.800 Servicestellen der bank99 in ganz Österreich! Denn die Post Partner der bank99 sind für Sie da, auch wenn es in der Nähe Ihres Wohnortes keine Postfiliale geben sollte. Leider mussten jedoch auch einige Post Partner vorübergehend schließen. Bitte klären Sie deshalb im Vorhinein ab, ob Ihr Post Partner während des Lockdowns die üblichen Öffnungszeiten anbietet.