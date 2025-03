Forderung nach Gerechtigkeit für Pensionist:innen

Unser Bundespensionistenvorsitzender Josef Wild setzt sich seit Jahren für eine gerechtere Behandlung der Pensionist:innen von Post, A1 Telekom und Postbus ein. In einem aktuellen Schreiben an die ÖGB-Koalitionsverhandler:innen Josef Muchitsch und Sozialministerin Korinna Schumann fordert er die Streichung des ungerechten Pensionssicherungsbeitrags sowie die Einführung der längst überfälligen Pensionskassenregelung für Bundesbeamte.

Offener Brief von Josef Wild an die ÖGB-Koalitionsverhandler:innen

Falls wirklich die Krankenkassenbeiträge angehoben werden sollen oder müssen, so bitte ich zu bedenken, dass einige Pensionen in Österreich, wie z. B. unsere nicht sehr üppigen Zusteller:innenpensionen bei der Post oder im Fernmeldebereich und bei den Postbuslenker:innen, seit knapp vor der Jahrtausendwende mit einem Pensionssicherungsbeitrag belastet sind.

Jahrelange Versuche, diesen ungerechten Beitrag abzuschaffen, sind gescheitert. Auch in den Forderungen des Seniorenrates unter unserem Präsidenten Dr. Peter Kostelka an die neue Bundesregierung ist der Wegfall des Beitrages dezidiert enthalten. Wir als GPF haben zudem im Parlament einen Entschließungsantrag eingebracht, der am 6.12.2022 und am 22.1.2024 im Verfassungsausschuss behandelt, jedoch mit den Stimmen der Regierungsparteien vertagt wurde.