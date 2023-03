Feierliche und gelungene Ehrung für unseren Ditmar Fürst in Opatija mit der Postmusik Salzburg

Liebe Freunde!

Unser gemeinsames Geschenk an Ditmar – einerseits die „fürstliche Reise“ mit Hofstaat – Postmusik Salzburg mit 170 Fans – und andererseits die Uraufführung, seines ihm gewidmeten Marsches mit dem alles erklärenden Titel „Fürstlicher Pensionistenmarsch“ nach Opatija ins prachtvolle 4****s Hotel Miramar war ein voller Erfolg. Der prachtvolle Rahmen des kaiserlichen Hotels, die 60 Musikerinnen und Musiker der Postmusik Salzburg, die sehr bemühte Hotelmanagerin und das Kaiserwetter waren eine würdige Kulisse für die Uraufführung und Ehrung für Ditmar.

Was wir in der Kaiserstadt Bad Ischl bei der Verabschiedung begonnen haben, wurde in der Kaiserstadt Opatija fürstlich vollendet!

Da die Postmusik Salzburg seit Jahren die Saisoneröffnung im Hotel Miramar spielt war es ein familiärer und kostengünstiger Aufenthalt von Mittwoch bis Sonntag. Täglich gab es Abends Livemusik und Unterhaltung durch die Big Band der Postmusik und am Samstag feierliches Konzert mit Uraufführung des „Fürstlichen Pensionistenmarsch“ und abschließend am Sonntag Vormittag ein Frühschoppen am Meer bei herrlichem Sonnenschein. Ihr könnt euch an Hand der Bilder sozusagen selbst davon überzeugen.

Liebe Grüße

Pepi Wild

PS.: Mein Geburtstag am Sonntag war dann für die Postmusik und für mich der 2. Höhepunkt – UNVERGESSLICH schön!