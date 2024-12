GPF unterstützt das ÖGB Team Christkind mit 200 €

Auch in diesem Jahr beteiligt sich die GPF (Gewerkschaft der Post- und Fernmeldebediensteten) wieder an der Aktion „Team Christkind“ des ÖGB. Mit einer Spende von 200 € wollen wir dazu beitragen, dass bedürftige Kinder und Jugendliche in Österreich ein fröhliches Weihnachtsfest erleben können.

In vielen österreichischen Familien herrscht finanzielle Not, und mehr als 320.000 Kinder und Jugendliche sind armutsgefährdet oder leben in Armut. Das ÖGB Team Christkind sammelt seit Jahren Spenden, um diesen Kindern mit Weihnachtsgeschenken eine Freude zu machen. Auch 2024 hoffen wir, dass viele KollegInnen helfen, um möglichst viele Geschenke an den Arbeiter-Samariter-Bund Österreich (ASBÖ) übergeben zu können.

Mit unserer Unterstützung möchten wir ein Zeichen der Solidarität setzen und zeigen, dass wir gemeinsam stark sind. Jede Hilfe zählt, um diesen Kindern ein unvergessliches Weihnachtsfest zu bereiten.

Vielen Dank an alle, die sich an der Aktion beteiligen und ein Lächeln in die Gesichter der Kinder zaubern!