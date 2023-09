Exklusive Vorteile bei A1 Internet für GPF Mitglieder.

Nur für Mitglieder der Gewerkschaft für

Post- und Fernmeldebedienstete. So funktioniert es:

1. Holen Sie sich das A1 Internet Bestellformular

exklusiv für GPF Mitglieder:

Wenden Sie sich hierfür mit Ihrem

Namen und Ihrer Postleitzahl

per Mail an gpf@gpf.at

2. Laden Sie das ausgefüllte Bestellformular auf A1.net/gpf-internet hoch oder schicken Sie es per Mail an gpf-internet@a1.at. Sie haben auch die Möglichkeit das ausgefüllte Bestellformular in einem A1 Shop Ihrer Wahl abzugeben.

3. Ihr neues A1 Internet wird hergestellt. Wenn Selbstinstallation möglich ist, bekommen Sie Ihr Modem inkl. A1 Mesh WLAN einfach per Post an Ihre Adresse versendet. Sollte ein A1 Service Techniker zur Herstellung notwendig sein, setzen wir uns mit Ihnen zur Terminvereinbarung in Verbindung. Der Technikereinsatz ist natürlich kostenlos.

-> A1 Folder Member GPF Internet