EU Delivery Act ein wichtiger Schritt für faire Zustellung in ganz Europa

Die Europäische Kommission arbeitet derzeit an einem neuen Rahmen für den europäischen Post‑ und Zustellsektor dem EU Delivery Act. Als Gewerkschaft der Post‑ und Fernmeldebediensteten (GPF) haben wir eine ausführliche Stellungnahme eingebracht, um die Interessen der Kolleginnen und Kollegen klar und deutlich in den europäischen Entscheidungsprozess einzubringen.

Ein zentrales Anliegen ist für uns die Neugestaltung der Universaldienstordnung (USO). Diese muss modernisiert und auf die Paketzustellung ausgeweitet werden, damit die Menschen in Österreich und Europa weiterhin eine leistbare, verlässliche und flächendeckende Versorgung erhalten unabhängig vom Wohnort. Die USO ist das soziale Rückgrat der Zustellung und braucht dringend eine rechtliche Weiterentwicklung.

Gleichzeitig sehen wir große Herausforderungen im aktuellen Marktumfeld: Scheinselbstständigkeit, zunehmend lange Subunternehmerketten und immer härterer Wettbewerb gefährden faire Arbeitsbedingungen. Deshalb fordert die GPF in ihrer Einreichung europaweit verbindliche soziale und ökologische Standards sowie klare Regeln, an die sich alle Anbieter halten müssen. Nur so können Beschäftigte geschützt und der Wettbewerb fair gestaltet werden.

Auch in der Finanzierung darf es keine Ungleichbehandlung geben. Ein funktionierender, öffentlicher Zustelldienst ist nur möglich, wenn alle Marktteilnehmer ihren Beitrag leisten nicht nur jene, die die Grundversorgung sicherstellen. Ein solidarisches Finanzierungsmodell ist daher ein zentraler Bestandteil unserer Forderungen.

Die GPF unterstützt zudem die von der EU‑Kommission vorgeschlagene Option einen einheitlichen europäischen Rechtsrahmen für Briefe und Pakete und sichert damit faire Arbeitsbedingungen, Planungssicherheit für die Unternehmen und eine stabile Infrastruktur für die Bevölkerung.

Der EU Delivery Act ist eine große Chance. Er kann den Zustellsektor gerechter gestalten und die Grundversorgung dauerhaft sichern. Als GPF bringen wir unsere Expertise und die Erfahrung aus der Praxis ein, klar, glaubwürdig und im Interesse aller Kolleginnen und Kollegen.

Andreas Resch

ZA‑Post / GPF