ESC-Frühschoppen am Wiener Rathausplatz und Stefflkirtag am Stephansplatz

In wenige Tagen ist es soweit und ganz Wien steht im Zeichen des ESC.

Mit großer Freude dürfen wir mitteilen, dass auch die Post und Telekom Musik Wien ein Teil des Rahmenprogramms sein wird.

Am 14.5. wird am Wiener Rathausplatz ein ESC-Frühschoppen in der Zeit v. 11:00 Uhr bis 13:30 Uhr veranstaltet.

Drei Orchester werden auftreten:

Die Gardemusik Wien, eine Abordnung der Polizeimusik Wien und eine Formation der Post und Telekom Musik Wien.

Infos findet ihr auch unter:

https://eurovision.wien.gv.at/esc-village-donnerstag

Nur wenige Tage später, am 22.5., ist die Post und Telekom Musik Wien wieder in der der Innenstadt zu hören, diesmal um 14:30 Uhr am Stephansplatz beim diesjährigen Stefflkirtag.

https://www.dompfarre.info/Pfarrgruppen/Kulturelle_Gruppen/Steffl-Kirtag/