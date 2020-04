Coronavirus – Betriebsvereinbarung

beim Postbus sichert Arbeitsplätze

für alle MitarbeiterInnen

Vereinbarung über Kurzarbeit nach mehr als dreiwöchigen Verhandlungen – Betriebsrat Wurm: Kündigungen verhindert – Appell an Fahrgäste: Sicherheitsvorgaben einhalten

Obwohl beim österreichischen Postbus wegen der Coronavirus-Krise zahlreiche Verbindungen vorübergehend gestrichen worden sind, sind die Arbeitsplätze nun für alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gesichert. Unternehmensführung und Betriebsräte haben nach mehr als dreiwöchigen Verhandlungen am Montag eine Betriebsvereinbarung über Kurzarbeit abgeschlossen, die nun auch nicht kündigungsgeschützte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter absichert.

„Viele Busunternehmen haben aufgrund der Coronakrise ihre Buslenkerinnen und Buslenker gekündigt. Wir sind froh, dass wir das beim Postbus verhindern konnten. Auch wenn die Verhandlungen hart waren, bedanken wir uns beim ÖBB- und Postbusmanagement, dass wir jetzt eine gute Lösung gefunden haben. Der Postbus ist damit nun in der Lage, wieder umgehend den vollen Betrieb aufzunehmen, sobald die Krise überwunden ist“, betonte der Vorsitzende des Postbus-Betriebsrats, Robert Wurm.

Einen großen Dank richtete Wurm auch an alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die weiterhin im Einsatz sind, um für die Menschen, die darauf angewiesen sind, den Postbus-Betrieb auch in diesen Tagen weiter aufrecht halten.

„Die Kolleginnen und Kollegen leisten jetzt Außergewöhnliches. Als Personalvertretung setzen wir uns intensiv dafür ein, das Ansteckungsrisiko für die Lenkerinnen und Lenker so gering wie möglich zu halten“, so Wurm.

Deshalb appelliert der Postbus-Betriebsrat auch an die Fahrgäste: „Halten Sie sich bitte jetzt besonders an die österreichweit geltenden Sicherheitsvorgaben. Nutzen Sie den Postbus jetzt ausschließlich für den Weg zur Arbeit, für dringend notwendige Besorgungen oder für Hilfeleistungen für unterstützungsbedürftige Personen. Halten Sie sich auch im Bus an die Ein-Meter-Abstandsregel und beachten Sie, dass Sie auch in unseren Bussen bis auf Weiteres Mund und Nase verpflichtend mit einer Maske, einem Schal oder einem Tuch bedecken müssen.“

