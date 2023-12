Betriebsversammlungen und Warnstreiks in ganz Österreich bei A1 Telekom Austria

Gestern fand die mittlerweile fünfte Verhandlungsrunde der Kollektivvertragsverhandlungen für die knapp 10.000 Beschäftigten der A1 Telekom Austria statt. Der Vorstand des teilstaatlichen Unternehmens war in dieser Runde erstmals bereit, konstruktiv über die Forderungen des Verhandlungsteams der zuständigen Gewerkschaft der Post- und Fernmeldebediensteten (GPF) zu verhandeln. Allerdings konnte auch dieses Mal kein für die Gewerkschaft annehmbares Ergebnis erzielt werden.

Daher haben heute Vormittag zeitgleich Betriebsversammlungen in ganz Österreich stattgefunden. In diesen wurde die Belegschaft über den bisherigen Verhandlungsverlauf informiert. Gegen 10.30 Uhr wurde beschlossen, die Betriebsversammlung zu unterbrechen und einen einstündigen Warnstreik abzuhalten. In Wien fand im Rahmen des Warnstreiks ein lautstarker Demonstrationsmarsch der Streikenden rund um die Unternehmenszentrale statt.

Zusätzlicher Verhandlungstermin muss Ergebnis bringen

Aufgrund der Tatsache, dass die Arbeitgeberseite in der gestrigen Verhandlungsrunde nun doch bereit war, konstruktiv zu verhandeln und einen zusätzlichen Verhandlungstermin am Montag, 11.12.2023, angeboten hat, hat man sich dazu entschieden, den für kommenden Einkaufssamstag geplanten Streik in allen A1 Shops Österreichs erstmals nicht durchzuführen und noch einmal zu versuchen, ein Ergebnis am Verhandlungstisch zu erzielen.

Der Verhandlungsführer der GPF, Gerhard Bayer, gibt sich dafür vorsichtig zuversichtlich. „Nachdem der Vorstand nun endlich Bereitschaft signalisiert hat, wertschätzend mit uns zu verhandeln und auf unsere Forderungen einzugehen, hoffen wir auf dieser Grundlage am Montag ein akzeptables Verhandlungsergebnis zu erzielen. Dies ist auch mittlerweile dringend notwendig, da unsere Kolleginnen und Kollegen aufgrund der langen Verhandlungsdauer und der bisherigen Verhandlungsführung von Seite des Vorstandes mit ihrer Geduld am Ende sind.“

Sofern es auch am Montag zu keinem Ergebnis kommt, finden ab Dienstag in allen Bereichen der A1 Telekom Streiks statt. Die Vorbereitungen dafür laufen nach wie vor auf Hochtouren.