Mitbestimmung im Betrieb

Betriebsräte sichern dir eine starke Stimme am Arbeitsplatz. In Betrieben und Unternehmen mit gut eingebundenen Betriebsräten haben Beschäftigte mehr Rechte und werden besser in wichtige betriebliche Entscheidungen eingebunden. BetriebsrätInnen sind das Bindeglied zwischen der Belegschaft und der Betriebsführung. Sie setzen sich täglich, meist unter schwierigen Rahmenbedingungen, für die Rechte der KollegInnen ein und leisten so einen wichtigen Beitrag zu einer fairen Arbeitswelt. Außerdem sind BetriebsrätInnen zur Stelle, wenn etwas nicht so gut läuft. Die Corona-Krise und ihre Auswirkungen sind nach wie vor das bestimmende Thema in unserer Arbeitswelt. Auch wenn es in vielen Bereichen zahlreiche Fragezeichen gibt, auf eines können die Beschäftigten immer bauen: Die Betriebsräte in den Unternehmen waren und sind stets mit ganzer Kraft im Einsatz.

Der Betriebsrat als Krisenmanager

Das Engagement lohnt sich: Betriebe und Unternehmen mit gut eingebundenen Betriebsräten kommen eindeutig besser durch die Krise. Das ist eine der zentralen Aussagen einer aktuellen Studie unter dem Titel „Strukturwandelbarometer“ des Meinungsforschungsinstituts IFES im Auftrag von ÖGB und Arbeiterkammer.

Starke BetriebsrätInnen braucht das Land

Damit die Betriebsratsfamilie wächst, startet der ÖGB die Kampagne: „Sei du die starke Stimme!“

Ziel von „Sei du die starke Stimme!“ ist es, viele neue Betriebsratskörperschaften zu gründen. Engagierte Beschäftigte sollen motiviert werden, ihren KollegInnen in diesen schwierigen Zeiten noch stärker zur Seite zu stehen als bisher.

In allen von der GPF organisierten Unternehmen bestehen Betriebsratskörperschaften oder Personalvertretungsstrukturen schon. Daher ist es unser Ziel, auch in allen Tochterunternehmen wo wir dies noch nicht haben, Betriebsräte zu bilden.

„Wir haben gerade in den vergangenen Jahren erlebt, dass die betriebliche und gewerkschaftliche Mitbestimmung nicht in Stein gemeißelt ist. Sie muss immer wieder neu erarbeitet und verteidigt werden. Das schaffen wir nur mit starken, engagierten BetriebsrätInnen“, steht für ÖGB-Präsident Wolfgang Katzian außer Zweifel.

Die Gewerkschaft der Post- und Fernmeldebediensteten unterstützt die Kampagne „Sei du die starke Stimme!“