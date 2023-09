Ausflug in das größte Postmuseum Europas nach Eisenerz

Liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Freundinnen und Freunde der Post!

Postpensionist:innen-Gewerkschafter und Betreiber (mit Alfred Englisch – seinem Zwillingsbruder) des kleinsten Postmuseum Österreichs in Mistelbach – Egon Englisch – organisierte einen Tagesausflug (Pavel mit Schiefer-Bus) in das größte Postmuseum Europas nach Eisenerz in die schöne Steiermark. Vom Eisenerzer Postmuseums-Vereins-Vorsitzenden Fritz Schwaiger wurde die Mistelbacher Postdelegation am Tage des Festes “Steirische ROAS” im Kammerhof (dreistöckiges Postmuseum) herzlichst begrüßt und von KommR Johann Fürntratt durch das Museum fachkundig und äußerst kompetent geführt.

Gezeigt wurden unter anderem fahrtaugliche Postkutschen, ein k. k. Postamt aus der Zeit um 1900, posthistorische Unterlagen, Schreib- und Kanzleiutensilien, Briefkästen aus aller Welt, technische Postapparaturen und vieles mehr. Wir kamen aus dem Staunen nicht heraus und waren begeistert. In einer Sonderausstellung zeigte und führte uns der Slispringer Reinhold Bachler. Wir sahen auch sein Paar Ski, mit dem er den Weltrekord-Sprung von 154 Meter machte und seine vielen olympischen und Weltmeister-Pokale und Medaillen. Bei Kaffee und Kuchen viel mit den ehrenamtlichen HelferInnen und Reinhold Bachler geplaudert und wir waren uns einig und vergaben diesem Team und dem Museum 100 Punkte und 50 Sterne.