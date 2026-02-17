Arbeitsgespräch mit der AK Jugend – Stabsstelle

Gewerkschaft und Arbeiterkammer – ein starkes Team

Gemeinsam sind wir stärker – das gilt auch für uns als überbetriebliche Interessenvertretung im Jugendbereich. Gemeinsam setzen wir uns für faire Arbeitsbedingungen und soziale Gerechtigkeit ein. Die AK und die GPF unterstützen dich mit Beratungs-, Bildungs- und Beteiligungsangeboten und vertreten deine Rechte und Interessen. Wir sind somit dein ganzes Leben für dich da – in der Schule, Lehre, im Studium, im Beruf und in der Pension.

Am 02. Februar 2026 fand ein persönliches Arbeitsgespräch zwischen der zuständigen Kollegin von AK Young und der GPF-Jugend statt. Seitens der GPF nahmen Stefanie Jöbstl, in der GPF zuständig für Bildung, Internationales und Jugend und Florian Dolleschal, GPF‑Bundesjugendvorsitzender, teil.

Ziel des Treffens war es, Möglichkeiten einer vertieften Zusammenarbeit zwischen der AK und der GPF-Jugend auszuloten. Im Mittelpunkt standen der Austausch über gemeinsame Strategien zur Stärkung von jungen Arbeitnehmer:innen sowie die Entwicklung potenzieller gemeinsamer Projekte zur Stärkung der Jugendvertretung.

Wir möchten uns an dieser Stelle herzlich für das konstruktive und lösungsorientierte Gespräch bei Daisy Kumar, AK Wien – Team Jugend & Beteiligung, bedanken. Der offene Dialog bildet eine wertvolle Grundlage für eine erfolgreiche gemeinsame Weiterarbeit im Interesse der jungen Beschäftigten.