Arbeitnehmervertretungen auf Tour durch Wiener Postfilialen

Wien – Mit einer groß angelegten Informations- und Gesprächsinitiative besuchten Vertreterinnen und Vertreter von Personalvertretung, Arbeiterkammer (AK) und Gewerkschaft knapp 100 Filialen der Österreichischen Post AG in Wien. Im Fokus standen aktuelle Themen wie „100 Jahre Frauenpolitik in der AK“, die Sichtbarkeit der Arbeitnehmervertretungen auch zwischen den Wahlen sowie die Vereinbarkeit von Beruf und Familie.

Bei Kaffee und Kipferl nutzten zahlreiche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter die Gelegenheit zum persönlichen Austausch. Die Organisatoren zogen eine positive Bilanz und bedankten sich bei der AK Wien, insbesondere bei Sonja und Richard, sowie bei Manfred Filo und den engagierten Vertrauenspersonen vor Ort. Die Aktion verdeutlichte die wichtige Rolle von Personalvertretung, Arbeiterkammer und Gewerkschaft für den Schutz und die Unterstützung der Beschäftigten.