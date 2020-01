Kostenlose Schulungen

für Senioren.



Erste Schritte im Internet leicht gemacht.

Erfahren Sie mit A1 und den Seniorenorganisationen in drei kostenlosen Kurseinheiten alles über Google, Tablet und Co. Eine Kurseinheit dauert drei Stunden (inklusive Pause). Entdecken Sie mit anderen Einsteigern in Kleingruppen das Internet. Vorkenntnisse sind nicht erforderlich. Aktiv im Internet Schulungen erfolgen auf A1 Tablets mit einer A1 Daten SIM-Karte.

1. Kurseinheit: Willkommen in der Welt des Internets.

Einfach mit dem Tablet starten

Was bietet Ihnen das Internet

Suchdienst Google für Ihre Zwecke nutzen

2. Kurseinheit: Erste Erlebnisse und Erfahrungen.

Mit Google Maps Ihre Wohnumgebung und die Welt entdecken

Apps kennenlernen und ausprobieren – online Zeitung lesen

Zeitung im Internet lesen

Fotos machen und versenden

3. Kurseinheit: Selbstständig surfen und kommunizieren.

Sicherheit und Schutz der Privatsphäre – persönliche Einstellungen am Tablet

Mit WhatsApp kommunizieren und E-Mails schreiben

Angebote und Lösungen von A1

Du kannst zuhause gleich weitermachen.

Die Tablets in der „Aktiv im Internet“-Schulung sind perfekte Alleskönner – handlich und einfach zu bedienen.

Die Tablets stehen während des Kurszeitraums kostenlos zur Verfügung und können auch zum Üben nach Hause mitgenommen werden.

Sie bekommen von Ihrem Tablet einfach nicht genug?

Schon während des Kurses können Sie es günstig erwerben und weitersurfen.

Weitere Infos:

Eva Holzhacker

0664/662 26 99

eva.holzhacker@a1.at

Homepage -> A1.net/aktiv-im-internet

Flyer -> Aktiv im Internet

Video -> https://www.youtube.com/watch?v=3N8bgTOmu0w&feature=youtu.be