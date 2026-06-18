Ab sofort für DICH geöffnet – der ÖGB Ticketshop!
Mal wieder Lust auf Konzerte, Shows und Kultur?
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Hier bekommst du alles, was dein Veranstaltungsherz begehrt: Und für über 100 Events sogar exklusive Preisnachlässe für Gewerkschaftsmitglieder.
Erlebe zum Beispiel Andrea Bocelli im Happel Stadion, die Masters of Dirt im Wörtherseestadion oder ein Käfig voller Narren auf der Seebühne Mörbisch LIVE – zum ÖGB Rabatt!
So holst du dir den Rabatt:
- Such dir einfach dein Lieblings-Event aus
- Hat es ein ÖGB Rabatt-Markerl? Super! Dann gib beim Promotion-Code deine Mitgliedsnummer ein*
- Ab zur Kasse, in deinen bestehenden oeticket-Account einloggen oder neu registrieren und Tickets mit deinem exklusiven ÖGB-Rabatt sichern!
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