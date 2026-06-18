Mal wieder Lust auf Konzerte, Shows und Kultur?

Ab sofort für DICH geöffnet – der ÖGB Ticketshop!

Hier bekommst du alles, was dein Veranstaltungsherz begehrt: Und für über 100 Events sogar exklusive Preisnachlässe für Gewerkschaftsmitglieder.

Erlebe zum Beispiel Andrea Bocelli im Happel Stadion, die Masters of Dirt im Wörtherseestadion oder ein Käfig voller Narren auf der Seebühne Mörbisch LIVE – zum ÖGB Rabatt!