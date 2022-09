2000 € Mindestlohn – mehr als fair und höchst an der Zeit!

Mit Einmal-Zahlungen ist den Menschen nicht langfristig geholfen, denn sie verpuffen wie ein Tropfen auf dem heißen Stein. Was langfristig und nachhaltig entlastet, sind höhere Löhne. Daher unterstütze ich die Forderung des ÖGB Präsidenten nach einem Mindestlohn von 2000 € quer durch alle Branchen zu 100 %. Wegen der hohen Geldentwertung sind etwa die 2018 geforderten 1700 € Mindestlohn nicht mehr effizient.

Viele arbeitende Menschen können sich das Leben kaum mehr leisten und sind akut gefährdet, in die Armut abzurutschen. Ein Mindestlohn von 2000 € könnte das effektiv verhindern. Auch Frauen in Teilzeitarbeit würden davon enorm profitieren: durch die Anhebung des Brutto-Mindestlohns steigt nämlich auch der Stundenlohn. Durch einen höheren Mindestlohn wird die Kaufkraft gesichert, die durch die massive Inflation enorm gelitten hat.

Wir in der Gewerkschaftsbewegung sind der Meinung: Wer Vollzeit arbeitet, muss auch davon leben können! Daher muss das Lohnniveau der derzeitigen wirtschaftlichen Situation angepasst werden. Die Arbeitgeberseite muss verstehen, dass es die Mitarbeiter:innen sind, die ihre Unternehmen am Laufen halten. Die Zeit, den Beschäftigten Wertschätzung in Form eines höheren Mindestlohns zu zeigen, ist JETZT!