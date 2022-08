10 Monate SOZAK

10 Monate sind vorüber. 10 Monate voller interessanter Informationen, spannender Diskussionen und neuen Erfahrungen, aber auch 10 herausfordernde Monate liegen hinter den Kolleginnen und Kollegen. Sie alle haben sich dazu entschlossen die höchste gewerkschaftliche Ausbildung – die Sozialakademie der Arbeiterkammer – zu absolvieren, um zukünftig die Interessen aller Arbeitnehmer:innen und darüber hinaus erfolgreich vertreten zu können. Wir gratulieren allen Absolvent:innen des 71. Lehrganges der SOZAK herzlich zum Abschluss. Vor allem den Kollegen der GPF, Johann Prutsch und Martin Pieler, wünschen wir viel Erfolg für ihre Arbeit und sind stolz wieder zwei SOZAK-Absolventen in der GPF-Familie begrüßen zu dürfen.

Die Ausbildung der Sozialakademie umfasst unter anderem die Themen Arbeitsrecht, Betriebs- und Volkswirtschaft sowie Rhetorik, praktische Gewerkschaftsarbeit und politische Bildung. Gewerkschaftsarbeit endet aber nicht an den Landesgrenzen und deshalb bekommen die Teilnehmenden im Zuge des Europapraktikums, die Chance einen Monat lang im Ausland zu verbringen.

„Was bedeutet Interessenvertretung in meinem Zielland? Wo gibt es Gemeinsamkeiten und wo Unterschiede? Welche Herausforderungen und Chancen haben die Kolleg:innen?“

Aktive Vernetzung und Austausch sind die Grundlagen der Zusammenarbeit der Gewerkschaften auf europäischer Ebene. Die Teilnehmenden bekommen neue Perspektiven und haben die Möglichkeit eine einmalige Erfahrung zu machen.

Johann konnte sein Praktikum in Finnland bei der Postgewerkschaft PAU absolvieren und Martin hat das Monat in Brüssel bei der größten belgischen Gewerkschaft, der ACV-CSC, verbracht.

Wie arbeiten die Gewerkschaften in diesen Ländern, welche Themen sind gerade aktuell und wie geht es den arbeitenden Menschen eigentlich? Um uns einen Einblick in ihre Erfahrungen und Erkenntnisse zu geben, haben beide einen spannenden Bericht verfasst. Viel Spaß beim Lesen!

Johann Prutsch – FINNLAND

-> Arbeitnehmervertretung in Finnland

Martin Pieler – BELGIEN

-> EuropapraktikumACV-CSC

LINKS:

-> SOZAK

-> PAU

-> ACV-CSC