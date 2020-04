Österreichs HeldInnen

brauchen deine Unterstützung!



Die Beschäftigten im Handel, in der Pflege, im Gesundheitsbereich, in der Produktion, auf den Baustellen, bei der Post, der A1 Telekom, im öffentlichen Verkehr, den Blaulichtorganisationen und viele mehr sind in diesen Zeiten besonders gefordert und leisten noch mehr als sonst.

Mehr als ein Danke verdient

Sie gehen physisch und psychisch ans Limit und tragen wesentlich dazu bei, dass unser Leben trotz Corona-Krise so normal wie möglich weiterlaufen kann. Ohne sie stünden wir jetzt vor einem Kollaps. Dafür haben sie sich mehr als ein Danke verdient! Unterschreibe jetzt unsere Petition für einen Corona-Tausender für alle, die für ihre wichtige Arbeit das Haus verlassen und sich einem erhöhten Gesundheitsrisiko aussetzen müssen:

…………….

JETZT PETITION UNTERSCHREIBEN

……………

Es braucht jetzt eine echte Anerkennung

Es ist schön zu sehen, dass ihre Arbeit jetzt geschätzt wird, die Bevölkerung ihre Solidarität in Form von Applaus zum Ausdruck bringt und unser Land gerade von einer Danke-Kampagne nach der anderen überzogen wird. Diese Dankbarkeit ist wichtig. Aber es braucht mehr als dieses Danke!

Unterschreibe jetzt für einen Corona-Tausender

Unterschreibe jetzt unsere Petition für einen Corona-Tausender für alle Beschäftigten, die aus dem Haus gehen, um das System am Laufen zu halten und sich und ihre Liebsten damit einem erhöhten Risiko aussetzen. Wir haben auf der Plattform “mein #aufstehn” deshalb eine Petition gestartet: Alle Betroffenen sollen einen Corona-Tausender im Rahmen des Corona-Hilfspakets der Bundesregierung bekommen. Bitte hilf mit, die Regierung von diesem wichtigen Schritt zu überzeugen:

…………….

JETZT PETITION UNTERSCHREIBEN

……………

Vielen Dank, dass du mit deiner Unterschrift unsere Forderung nach mehr als nur Danke unterstützt!

Danke für Deinen Einsatz und bleib gesund!

Helmut Köstinger